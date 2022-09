Elezioni 2022, Meloni: "È il tempo della responsabilità. Governeremo per tutti gli italiani"

(Teleborsa) - "Dagli italiani arriva un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perché l'Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l'abbiamo mai tradita. Se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide. Il fatto che Fdi sia primo partito significa tante cose per tanti di noi: questa è sicuramente per tanti di noi una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, abbracci, sogni. Siamo nuovamente orgogliosi di essere italiani". È con queste parole cheha commentato, nella notte, i risultati dal comitato elettorale di Fratelli d'Italia all'Hotel Parco dei Principi di Roma.Meloni ha ringraziato i suoi alleati, da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi. "Voglio ringraziare Fdi e tutto lo staff, non abbiamo mollato, non ci siamo abbattuti, abbiamo capito, come gli italiani, che le scorciatoie sono una illusione". Meloni ha chiuso citando San Francesco: "si comincia a fare il possibile per poi scoprire di aver raggiunto l'impossibile".Lavincendo nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali di Camera e Senato. Lacrolla all'8,9%, ben al di sotto delle aspettative pre-elettorali e dimezzando il 17% del 2018, mentreIl centrosinistra, composto dasi è fermato al. Ilha ottenuto ildei voti vincendo n oltre dieci collegi uninominali del sud, soprattutto nel napoletano, nel palermitano e a Foggia, dove il tema del Reddito di cittadinanza è molto sentito. Laha ottenuto il