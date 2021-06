Elettricità, scatta fase due liberalizzazione: Tutele Graduali per PMI dal 1° luglio

Venerdì 25 Giugno 2021, 12:30

(Teleborsa) - Scatta la fase due del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, avviato a gennaio di quest'anno, che prevede per la fine del 2021 l'abolizione del regime di tutela per le imprese, mentre per i clienti domestici e la generalità delle microimprese la fine del regime di tutela è prevista per il 1° gennaio 2023.

L'ARERA comunica che, dal 1° luglio, le PMI che non hanno ancora scelto un fornitore nel mercato libero, sono assegnate al fornitore "a regime" del Servizio a Tutele Graduali. Per PMI si intende una piccola impresa con fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro e 10-50 dipendenti o una microimpresa che abbia almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW.

Per questa categoria, il servizio verrà erogato da venditori selezionati attraverso procedure d'asta, garantendo la continuità della fornitura. Le imprese interessate riceveranno una comunicazione dall'operatore al quale sono state assegnate, aggiudicatario dell'asta per il servizio nel territorio per 3 anni. Nella comunicazione saranno riportati i contatti dell'operatore elettrico, le condizioni di erogazione del servizio, quelle per recedere dal contratto e i riferimenti agli strumenti informativi dell'Autorità, ma sarà possibile in qualsiasi momento scegliere un contratto dal mercato libero

In base all'esito delle aste: Lazio, Lombardia, Veneto, Liguria e Trentino-Alto Adige sono state assegnate ad A2A Energia; Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata Calabria, Sicilia e Sardegna ad Hera COMM; Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Puglia, Toscana e Comune di Milano ad Iren Mercato; Piemonte ed Emilia-Romagna ad Axpo Italia.

Le condizioni contrattuali sono ancora regolate da ARERA e sono quelle previste dalla cosiddetta offerta PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), ma a condizioni economiche diverse, determinate a partire dai prezzi di aggiudicazione delle aste.

(Foto: © sashkin7 | 123RF)