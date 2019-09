Elettra Investimenti, utile cala nel primo semestre

(Teleborsa) - Elettra Investimenti ha chiuso il primo semestre 2019 con un utile lordo di 0,4 milioni di euro contro i 2,5 milioni dell'anno prima.



Il valore della produzione si attesta a 28,7 milioni, in aumento dell'8% rispetto al 2018, mentre l'EBITDA consolidato è risultato pari a 3,9 milioni (4,8 milioni nel 2018), l'EBIT a 1,4 milioni (2,8 milioni il precedente).



La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2019 è di 18,5 milioni (14,8 milioni al 31 dicembre 2018) con disponibilità liquide e crediti finanziari a breve per 11,7 milioni (9,7 milioni) ed indebitamento verso istituti finanziari per un totale di 25,6 milioni (19,9 milioni).+



Le azioni Elettra Investimenti quotate all'AIM Italia risultano oggi in ribasso del 4% circa.