(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata al mercato AIM Italia,, attraverso la sua controllata 3EGECO, gettando le basi per ampliare il numero di potenziali clienti e partner operativi su tutto il territorio nazionale.Revalo è leader nella gestione di patrimoni immobiliari italiani, mentre 3EGECO è il general contractor costituito a luglio 2020 per sfruttare i vantaggi dlela riqualificazione energetica degli immobili e degli interventi previsti dall'Ecobonus 110%.L'accordo firmato permette a 3EGECO di avvalersi delle competenze specialistiche di Revalo nel settore del buildings management e del project management e procurement, in virtù della consolidata esperienza e delle competenze trasversali di quest'ultima nel settore immobiliare italiano; a sua volta Revalo ha individuato nel modello di business di 3EGECO lo strumento migliore per offrire al proprio network l'accesso ai benefici del Decreto Rilancio.L'accordo firmato prevede che Revalo indichi alla propria Clientela interessata all'ecobonus 110% 3EGECO quale General Contractor per l'esecuzione dell'intervento, metta a disposizione il proprio albo fornitori per l'individuazione di imprese e professionisti qualificati, operi quale project manager nella gestione degli interventi incentivati destinati alla propria clientela. 3EGECO si occuperà di fornire il pacchetto energetico, la gestione delle varie fasi realizzative attraverso un portale web dedicato, una copertura assicurativa per tutti i rischi connessi all'intervento e la organizzazione finanziaria necessaria.