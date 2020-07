Elettra investimenti si lancia nella riqualificazione energetica con 3E.GECO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Elettra Investimenti annuncia la costituzione della newco(3 Elettra – Energy - Efficiency GEneral COntractor), con lo scopo di strutturare e gestire il processo finalizzato alladel patrimonio immobiliare, permettendo ai proprietari di beneficiare degliprevisti dalLa proposta si rivolge preliminarmente a ditte edili e impiantistiche che, con una loro clientela, intendono operare la riqualificazione energetica a favore di condomini, unità familiari, cooperative di abitazioni e prevede l'intervento di 3E.GECO quale General Contractor cheopera sia nei confronti dei beneficiari finali che per le ditte appaltatrici realizzando gli interventi chiavi in mano con indubbi vantaggi per il cliente finale.L'obiettivo del progetto è offrire al cliente finale interventi di efficientamento energetico integrati e completi, con illa Direzione Lavori, l'Asseverazione degli interventi con tecnici abilitati, l'assistenza legale, la fornitura del pacchetto elettrico e l'innovativo sistema di monitoraggio e gestione energetica in cloud e tramite APP. Secondo questo schema i clienti finali beneficeranno di una valorizzazione economica immediata del Credito di Imposta generato, con sconto in fattura per il 100% dell'importo dei lavori, non sostenendo alcun onere per la riqualificazione energetica della propria abitazione