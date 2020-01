Elettra investimenti si aggiudica contratto con Xlog (Gruppo Geox)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Elettra Investimenti ha firmato un, società del gruppo Geox, per la realizzazione chiavi in mano di un. Già nel 2012 Geox ci aveva affidato la realizzazione sul polo logistico di Signoressa (TV) di un impianto fotovoltaico di 976 kWp su una superficie di 6.500 mq, la cui produzione copre il 25% dei consumi di energia elettrica.Con questo contratto Geox ha affidato ad Elettra Investimenti ladi un ulteriore impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 546,48 kWp. Nel, su una superficie di circaverranno installatiche garantiranno una produzione di circa 605.000 kWh/anno e un risparmio di circa 270 tonnellate CO2/anno.Il contratto firmatonel biennio 2019-2020 unIl titolo Elettra Investimenti oggi segna in Borsa un buon progresso dell'1,7%.