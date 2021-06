(Teleborsa) - Orizzonte Uno comunica che, in data odierna 4 giugno, e` stato effettuato il regolamento della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, in relazione alle n. 66.912 azioni ordinarie di Elettra Investimenti in circolazione non possedute dall'Offerente, rappresentanti il 1,742% del capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Sempre in data odierna, avrà altresi` efficacia, il trasferimento della proprietà delle Azioni Rimanenti a favore di Orizzonte Uno. I titolari di Azioni Rimanenti potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta – pari al Corrispettivo di 0,60 euro per ciascuna Azione Rimanente.

La società ricorda infine che in data 25 maggio 2021 Borsa Italiana ha disposto il delisting delle Azioni Elettra Investimenti dal Mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, a decorrere da oggi 4 giugno 2021, sospendendo le Azioni dalle negoziazioni per le sedute del 2 e del 3 giugno 2021.

Per l'effetto, anche i Warrant saranno revocati dalle negoziazioni a far data da oggi.