Elettra Investimenti, perfezionato acquisto 100% di Esco Biogas

(Teleborsa) - Elettra Investimenti S.p.A., attraverso la sua partecipata Alea Energia S.p.A., ha perfezionato con Esco Lazio S.r.l. l'atto di acquisto del 100% del capitale sociale di Esco Biogas S.r.l..



Il rogito notarile è avvenuto in conformità alle disposizioni previste nel contratto preliminare di compravendita del 19.03.2019 e comunicato al mercato in pari data. Il corrispettivo dell'acquisto delle quote societarie è stato determinato in euro 82.000,00.



Positivo a Piazza Affari, sull'AIM Italia, il titolo della società attiva nella produzione di energia elettrica e termica, nell'efficienza energetica e nel car sharing: +1,04%. © RIPRODUZIONE RISERVATA