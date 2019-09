Elettra investimenti ottimizza la struttura societaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Elettra Investimenti haL'operazione è finalizzata ad una riorganizzazione interna del gruppo Elettra Investimenti, volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa nonché al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale attraverso la concentrazione nella Incorporante delle attività attualmente svolte dalle controllate, le cui compagini societarie non prevedono soggetti terzi attivamente coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione operativa e/o che non svolgono attività per le quali appare preferibile la concentrazione in veicoli societari distinti., di cui fa parte anche l'operazione di fusione deliberata il 29 luglio dalle assemblee della Alea Energia, della Alea Heat & Power e della Idronika,Il progetto di fusione per incorporazione nella Elettra Investimenti della Alea Energia, della Alea Service e della Tholos PHP e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione saranno depositati presso la sede legale delle società coinvolte, nonché pubblicati sul sito internet di Elettra Investimenti.