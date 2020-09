Elettra Investimenti, firma due contratti in EPC e formula Esco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Elettra Investimenti, PMI Innovativa operante nella produzione di energia elettrica e termica, nell'efficienza energetica e nel car sharing, ha firmato due contratti tra loro collegati con Viba, continuando a crescere come partner tecnico finanziario per gli approvvigionamenti di vettori energetici.Viba ha scelto Elettra Investimenti come partner per la(circa 8.500 mq) del sito produttivo Tradate (VA) e laper complessivi 1.270 kWp formato da 3.387 moduli da 375 Wp.Con Impresa Solare, la Formula ESCo di Elettra Investimenti, Viba avrà una produzione minima garantita di 1.295.000 kWh/anno di energia pulita per soddisfare una parte dei propri consumi con un risparmio di emissioni di anidride carbonica pari a 576 t/anno (445 g CO2/kWh – fonte Ispra 2019) senza sostenere alcun investimento per la progettazione e la realizzazione ma anche per la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria per l'intera durata del contratto pari a 10 anni.I ricavi complessivi attesi da Elettra Investimenti dai due contratti sottoscritti con Viba sono pari a circa 2,2 milioni di euro, di cui circa euro 0,6 milioni dal contratto in formula EPC per la bonifica e il rifacimento delle coperture e circa euro 1,6 milioni dal contratto in formula ESCo per la fornitura decennale di energia elettrica tramite l'impianto fotovoltaico.