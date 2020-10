Elettra investimenti, contratto con Europizzi per riqualificazione stabilimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha sottoscritto undi Urgnano (Bergamo), in qualità di partner tecnico-finanziario per la. Idal contratto sottoscritto sono pari a circaEuropizzi, con 115 dipendenti e una superficie coperta di 36.000 mq, ha scelto Elettra Investimenti per l'intervento di riqualificazione del suo stabilimento, che prevede lain fibrocemento con amianto (7.400 mq) e la realizzazione sul lastrico di unda 726,75 kWp formato da 1.938 moduli da 375 Wp.Contestualmente sono iniziate le attività propedeutiche alla realizzazione disu altrettante coperture attualmente in fibrocemento con amianto per ulteriori 1,8 MWp complessivi.Con, la Formula ESCo di Elettra Investimenti, Europizzi otterrà, dall'impianto da 726,75 kWp, unadi energia pulita per soddisfare i propri autoconsumi con un risparmio di emissioni di anidride carbonica pari a 378 t/anno (445 g CO2/kWh – fonte Ispra 2019) senza sostenere alcun investimento per la progettazione e la realizzazione dell'impianto nonché per la sua successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, già compresi per l'intera durata del contratto pari a 15 anni.