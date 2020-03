Elettra Investimenti conferma operatività impianti nonostante emergenza sanitaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, nell'ambito dell'attività di monitoraggio costantemente svolta sull'evoluzione dell', conferma checonnessi all'evento tali daai presupposti posti a base della redazione deidelle società del Gruppo Elettra. La società conferma poi chee al momento non si hanno indicazioni da parte dei Clienti di modifiche ai piani di produzione.Al fine di garantire la continuità dell'attività corrente, la massima sicurezza e la salute di tutti i dipendenti dislocati nelle diverse aree geografiche, a partire dalla mattina del 10 marzo 2020,i a qualsiasi livello dell'organizzazione sono stati invitati a rimanere nelle loro abitazioni e sono stati messi in condizione di lavorare da casa in modalità. Per i dipendenti addetti alle attività didegli impianti sono stati adottatie si è proceduto ad unain modo da ridurre nella misura massima possibile il contatto con terzi.