Elettra Investimenti, accordo con Veos per offerta servizi piattaforma EXACTO

(Teleborsa) - Alea Energia, controllata di Elettra Investimenti, ha raggiunto un accordo con VEOS in base al quale VEOS opererà sul nuovo mercato delle

UVAM tramite il supporto della nuova piattaforma EXACTO sviluppata nell'ambito del gruppo Elettra Investimenti dalla controllata Tholos PHP, inizialmente con una potenza di 10 MW.



Alea Energia, con il supporto scientifico del Gruppo di Ricerca Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano sta mettendo a punto un modello di business in base al quale è pronta a mettere a disposizione di proprietari di impianti e società ESCO la propria piattaforma ed i servizi connessi al fine di consentire a questi l'accesso sui nuovi mercati del bilanciamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA