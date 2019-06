Elettra, Exacto ottiene certificato conformità a fini di Industria 4.0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rilasciata la Relazione di. A renderlo noto Elettra Investimenti, la società proprietaria operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica. La piattaforma, sviluppata dalla sua partecipata T, ha ottenuto, a seguito di Valutazione Tecnica di Rispondenzaladel possesso delle caratteristiche che ne permettonofra i "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0".Nel dettaglio Exacto è una piattaforma proprietaria innovativa per ile l'industrial IoT cheprovenienti da qualsiasi tipo di sensore o dispositivo e che, grazie ai suoi algoritmi,, da utilizzare come base per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, nonché di monitorare e gestire da remoto impianti di produzione e consumo di energia.Grazie ad Exactoche collega direttamente gli asset ai mercati, ottimizzandone il funzionamento sia per soddisfare le esigenze del cliente al cui servizio e posto l'impianto, sia per contribuire all'efficienza complessiva dei mercati energetici in tempo reale quali quelli del dispacciamento e del bilanciamento e riserva.