ELES Semiconductor, Roberto Scappitto nominato CFO

(Teleborsa) - ELES ha annunciato l'ingresso nel management di Roberto Scappito quale nuovo Chief Financial Officer del Gruppo a partire dal 19 agosto 2019.



Nell'ambito del processo di managerializzazione della propria struttura, ELES rafforza la prima linea. Scappito avrà la responsabilità di tutte le attività in ambito Amministrativo, Finanziario e di Controllo di gestione dell'emittente e delle sue controllate. Tali responsabilità erano sino a questo momento di competenza dell'amministratore delegato della società.



il nuovo CFO comunque riporterà al Presidente e all'Amministratore Delegato, guiderà il team di finanza del gruppo in qualità di CFO, mettendo a disposizione il suo know-how nella gestione della direzione amministrazione, finanza e controllo, maturato in 20 anni di esperienza in aziende multinazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA