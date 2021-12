Eles rivede al ribasso la guidance per il 2021

(Teleborsa) - Eles, fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Automotive e Mission Critical rende noto che "a seguito di un ritardo nel ritiro da parte di un cliente di una rilevante commessa e della repentina recrudescenza della pandemia da Covid-19 che ha portato ad una eccezionale temporanea interruzione delle attività da parte di taluni fornitori di servizi, con conseguente ritardo nelle forniture che si aggiungono a quelle legate alla carenza (Shortage) di componenti; non è possibile confermare la stima dei risultati per l'esercizio in corso come aggiornata, da ultimo, in data 5 novembre 2021".

Tale stima - spiega la società - "prevedeva per l'esercizio 2021 ricavi consolidati compresi tra 20 e 21 milioni di Euro ed un Ebita margin compreso tra il 17,3% e il 18,3%". Le consegne di ordini previste nel 2021 ed impattate da quanto sopra descritto, "subiranno uno spostamento al 2022".

Sulla base dei dati disponibili alla data del presente comunicato, "la società stima prudenzialmente per l'esercizio 2021, ricavi consolidati pari a circa Euro 19 milioni ed un Ebitda margin compreso circa tra il 16% e il 17%".