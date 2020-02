ELES rafforza la struttura manageriale

(Teleborsa) - ELES, società quotata all'AIM Italia ed attiva nel settore dei Chip, annuncia l'inserimento nello staff di Mauro Pipponzi come Chief Technical Officer per dare impulso al progetto DfRT.



Mauro Pipponzi è un ingegnere elettronico, laureato al Politecnico di Milano, ed è oggi un esperto di "Functional Safety" e "Functional Safety Automation" per i microprocessori. Ha una ultratrentennale esperienza maturata in Multinazionali operanti nel settore del design e della produzione di Chip quali STm, Accent, Pirelli Tyre, Yogitech ed Intel Corp.



In Eles sarà chiamato a sviluppare continuativamente il potenziale dei progetti RETE (Reliability Embedded Test Engineering), il processo affidabilistico per "zero difetti", in linea con quanto previsto nel Piano industriale annunciato lo scorso 27 novembre 2019.



