Eles, BPER esercita greenshoe: flottante al 47%

(Teleborsa) - Eles, fa sapere che BPER banca, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione Greenshoe, concessa dall'azionista non operativo, Carla Franceschin, alla data di ammissione alla quotazione, per complessive numero 473.000 azioni ordinarie della Società.



Il prezzo di acquisto delle azioni ordinarie oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari al Prezzo di Collocamento, ossia 1,90 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 0,9 milioni circa.



Il flottante della società è ora pari a circa il 47% del capitale sociale ammesso a negoziazione.



Dalla data di inizio negoziazioni sono stati scambiati mediamente Euro 2,6 milioni al giorno con una turnover velocity (inteso come rapporto tra il volume scambiato e le azioni rappresentative del flottante) del 150% circa. Il titolo ha chiuso nella seduta di ieri, 3 luglio a 5,91 euro.