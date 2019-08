Electrolux, presentato a dipendenti nuovo progetto stabilimento Susegana

(Teleborsa) - Presentazione ai lavoratori del progetto per i nuovi impianti di produzione nello stabilimento Electrolux di Susegana. Riunione voluta dai vertici dell'azienda e dai delegati tecnici che hanno illustrato alle maestranze le caratteristiche delle nuove macchine e del modello di lavoro collegato alla loro entrata in funzione.



La compagnia norvegese conferma, quindi, una connotazione fortemente digitalizzata della produzione, dopo la delibera dell'investimento di 130 milioni da parte della multinazionale.



Oggi Electrolux opera con 22 impianti in Europa, di cui 5 in Italia, fatturando 12 miliardi di euro ed impiegando 54 mila addetti.