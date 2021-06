El Salvador legalizza il Bitcoin, primo paese al mondo

(Teleborsa) - Via libera da parte del Parlamento di El Salvador al disegno di legge del Presidente Nayid Bukele per legalizzare i bitcoin. Il Paese diventa così il primo al mondo che utilizzerà la criptovaluta come moneta reale.

"La legge bitcoin è appena stata approvata da una super maggioranza al Congresso, 64 voti a favore su 84. È storia" - ha twittato Bukele -. L'obiettivo - aveva spiegato nei giorni scorsi il Presidente annunciando il disegno di legge - è "consentire l'inclusione finanziaria di migliaia di persone che sono al di fuori dell'economia legale".

L'uso della moneta digitale sarà illimitato in qualsiasi transazione e, a qualsiasi titolo. E' previsto che i Bitcoin si affiancheranno al dollaro americano, la valuta ufficiale.

"Grazie all'uso del bitcoin - ha affermato Bukele - l'importo ricevuto da oltre un milione di famiglie a basso reddito aumenta di diversi miliardi di dollari ogni anno".

Al momento le quotazioni del Bitcoin viaggiano poco sotto i 28 mila dollari, dopo una breve risalita a quota 33 mila, all'indomani di uno scivolone che ha portato la criptovaluta a cedere quasi 10 punti percentuali a circa 31 mila dollari.