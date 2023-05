El.En., nel primo trimestre fatturato in crescita a 161 milioni

Nei primi tre mesi del 2023 il Gruppo El.En., attivo nel settore opto-elettronico e specializzato nella produzione di sistemi laser per applicazioni medicali e industriali quotato alla Borsa di Milano, ha registrato un fatturato consolidato di 161milioni di euro, con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il risultato operativo si è attestato a 17 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una incidenza sul fatturato del 10,6% in leggera diminuzione rispetto all’11,8 % del primo trimestre 2022.

Per quanto riguarda l'evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso, il gruppo sottolinea che i risultati del primo trimestre sono in linea con le previsioni indicate lo scorso marzo. «La società - si legge in una nota - nel contesto macro-economico attuale che evidenzia ancora difficoltà ed incertezze proiettate sulle attività aziendali dal conflitto bellico, dall’inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse, consapevole delle potenzialità del gruppo, conferma per l’esercizio 2023 la guidance che indica un risultato operativo in linea con quello del 2022, con un fatturato consolidato di gruppo in crescita con il contributo di entrambi i settori medicale ed industriale».

Gabriele Clementi, presidente di EL.EN., ha commentato: «Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre che si è confrontato con lo straordinario trimestre 2022 e che ha evidenziato risultati in linea con la tendenza indicata dal gruppo nella guidance per l’esercizio in corso.

Continuiamo a confidare sullo sviluppo dei nostri mercati di riferimento. Il nostro gruppo continua a mantenersi proattivo nel contribuire alla innovazione tecnologica ed applicativa che è stata ed è alla base dello sviluppo dei nostri mercati e della nostra attività, e confida sulle proprie capacità per proseguire il suo costante cammino di crescita».