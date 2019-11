El.En., il gruppo consolida la sua presenza in Cina nel settore del taglio laser

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, con una operazione, totalmente autofinanziata, ha ulteriormente consolidato il proprioIn data odierna – fa sapere la Società in una nota – sono stati infatti sottoscritti in Wuhan (PRC) i contratti per l'acquisizione della quota di minoranza nelle società cinesiL'intero capitale della Wuhan Penta Chutian, di cui Ot-Las S.r.l. detiene già il 55% delle quote, sarà acquisito da Penta Laser Equipment Wenzhou.A seguito di tale accordo il principale socio di minoranza della Penta Wenzhou, già controllata da Ot-Las S.r.l. al 53,53% prima della operazione odierna, cede in virtù dei contratti sottoscritti, la sua partecipazione pari al 29,7% a Ot-Las a fronte di un corrispettivo dida versare in contanti al momento del closing ed unda corrispondere al verificarsi di particolari circostanze, e più specificatamente l'eventuale IPO della Penta Wenzhou entro i 5 anni dalla data odierna.A seguito di tale acquisizioneche diventerà holding operativa delle attività cinesi nel settore. La società di Wenzhou infatti possiederà il 100% della Penta Chutian Wuhan che si aggiunge alla già posseduta, mentre le quote di minoranza della Penta Laser Wenzhou sono detenute dal management italiano e cinese della società.L'operazione – fa sapere El.En. – consente al Gruppo di rendere più snella la struttura organizzativa che riunisce un insieme di società, controllate dalla Ot-Las S.r.l., dedite all'attività di produzione e vendita di sistemi di taglio laser per applicazioni industriali. Di queste fa parte anche lache opera nello stesso settore nella nuova sede di Prato.L'operazione infine – si legge nella nota – "non avrà alcun impatto sulla guidance sui risultati consolidati di Gruppo per l'esercizio 2019 recentemente aggiornata".