El.En., controllata cinse acquisisce il 60% di KBF Laser Tech

(Teleborsa) - El.En., società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la suadi Shenzhen, produttore di sistemi laser per batterie per veicoli elettrici, e ha concluso un, Hangzhou Fu Zhe Dao Zheng Equity Investment e Zhejiang Deep Reform Industry Development, e agli azionisti di KBF che hanno reinvestito in Penta Laser parte del ricavato della cessione del 60% della società. Penta Laser Zhejiang è a capo della Business Unit sotto la quale il gruppo ha strutturato le sue operazioni sui sistemi di taglio laser."Le operazioni si inquadrano negli ambiziosi piani di crescita del business dei sistemi di taglio laser industriale - si legge in una nota - L'allargamento dell'azionariato a entità finanziarie locali di elevato standing rientra nelle. L'investimento in KBF mira a diversificare in un segmento di mercato adiacente, beneficiando del suo potenziale di rapida crescita".Penta Laser Zhejiang ha acquistato una quota di controllo del 60% di KBF mediante l'acquisto dai soci di azioni per un controvalore di 52,40 milioni di Renminbi e un aumento di capitale pagato in contanti per 10 milioni di Renminbi, per undi 62,40 milioni di Renminbi (al cambio attuale pari a circa 8,2 milioni di euro), corrispondente per KBF ad undi 105 milioni di Renminbi. KBF ha generato fino al 31 ottobre 2022 ricavi per 52,12 milioni di Renminbi e un utile netto di 1,31 milioni, con un patrimonio netto di 2,16 milioni di Renminbi alla data di acquisizione.Glidi KBF hanno investito in Penta Laser 33,5 milioni di Renminbi acquistando il 2,44% delle sue azioni.Con la sottoscrizione dell'aumento di capitale, i due fondi di private equity cinesi hanno acquistato complessivamente il 4,98% delle azioni della società dietro pagamento di 66 milioni di Renminbi (al cambio attuale pari a circa 8,9 milioni di Euro), corrispondenti a unadi 1,3 miliardi di Renminbi (circa 176 milioni di euro), con un rapporto P/E pari a circa 12 volte l'utile netto 2021 normalizzato.A seguito dell'aumento di capitale sociale, latramite Ot-las Srl è ora pari al 70,42% (dal precedente 75,93%).