Eidos Therapeutics vola a Wall Street dopo offerta BridgeBio

(Teleborsa) - Effervescente Eidos Therapeutics, che scambia con una performance decisamente positiva del 40,81%.



A fare da assist la notizia che BridgeBio ha messo sul piatto 1,85 azioni o 73,26 dollari in contanti per l'acquisto del 36,3% non ancora in possesso della società biofarmaceutica.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Eidos Therapeutics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Lo status tecnico di Eidos Therapeutics è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 76,07 USD, mentre il primo supporto è stimato a 68,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 83,32.











