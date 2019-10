Eicma, 1800 espositori al salone del ciclo e motociclo

Ultimo aggiornamento: 16:31

"Un'edizione da record". Sono queste le parole usate dalper definire laAlla kermesse intitolata– titolo scelto come tributo al tessuto imprenditoriale globale per l'impegno nel progresso dei prodotti e nell'evoluzione del comparto ma anche omaggio al genio di Leonardo Da Vinci nel 500esimo anniversario della sua scomparsa – saranno presenti. "Avremo 2 padiglioni in più rispetto all'anno scorso, anteprime eccezionali e un occhio sempre attento verso l'innovazione" ha annunciato Dell'Orto durante lache ha visto la partecipazione delA Rho i costruttori metteranno in scena "il fermento tecnologico" che caratterizza l'industria delle due ruote. Oltre al tradizionalecontenitore racing giunto alla sua 15esima edizione – fanno sapere gli organizzatori – sarà dedicatoper aprire uno squarcio sul futuro della mobilità, e all'elettrico, con la possibilità di effettuare test drive sulle E-Bike nel Padiglione 18 della Fiera. A Milano, invece, spazio perun contenitore di eventi organizzati in città nei giorni della 77esima edizione dell'esposizione.Nel suo interventoha ricordato la centralità economica dell'intero comparto e ha sottolineato"Si parla molto di elettrico – ha detto il Governatore – e questo va nella direzione voluta da Regione Lombardia".All'edizione 2019 di Eicma, di cuiil. Un dato, ha sottolineato Dell'Orto, che dimostra "l'attrattivita'" dell'esposizione. "In questo orizzonte il Made in Italy – ha aggiunto – gioca ancora un ruolo molto importante: l'intera filiera nazionale legata alla due ruote è protagonista nel mondo per qualità, stile, sostenibilità e innovazione""Il mercato delle due ruote ha unal contrario di quanto sta accendendo nel settore auto" ha affermato Dell'Orto. Se"per fine anno – ha sottolineato il presidente di Eicma – cI dati dei primi nove mesi dell'anno – ha aggiunto – "confermano che lAnche "la produzione delle bici va bene. Nel 2018 sono state prodotte 1,6 milioni di biciclette e la tendenza è confermata anche per quest'anno. Registriamo un incremento dell'e-bike che ha una tendenza molto buona".