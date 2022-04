EGM, un 2021 in crescita per redditività e dimensioni. Le top picks

(Teleborsa) - Il 2021 è stato un anno molto positivo per Euronext Growth Milano (EGM, già AIM Italia), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI dinamiche e competitive, sia in termini di attività di capital markets e performance di borsa che in termini di performance economico-finanziaria delle diverse società quotate. In particolare, è possibile trarre alcuni messaggi chiave dai bilanci 2021 pubblicati nelle scorse settimane: dopo l'anno difficile della pandemia, l'EGM è tornato sul percorso di crescita anche rispetto al 2019; sempre più aziende EGM stanno raggiungendo dimensioni rilevanti; in media c'è una struttura del capitale ben bilanciata. Lo sostiene un nuovo report sul mercato EGM pubblicato da Value Track, boutique di analisi finanziaria e corporate finance indipendente.

Value Track ha analizzato più di 130 società quotate di Euronext Growth Milan che hanno pubblicato i risultati finanziari 2021 entro la fine di marzo (a fine dicembre 2021 erano 170 le società quotate attivamente su Euronext Growth Milan). Per quanto riguarda la crescita rispetti ai livelli pre-pandemia, la ricerca evidenzia che i ricavi e l'EBITDA aggregate 2021 siano cresciuti di circa il 30% rispetto al 2019.

A livello dimensionale rileva che, confrontando il 2020 con i due anni passati, ci sono: il 64% delle aziende che ha registrato un fatturato superiore a 20 milioni di euro nel 2021 contro il 59% nel 2019; 23 società con EBITDA superiore a 10 milioni di euro (da 15 nel 2020); 25 società con utile netto superiore a 5 milioni di euro (da 15 nell'anno precedente). Osservando un campione più ampio, che include anche le società finanziarie, Value Track calcola che: la posizione debitoria netta aggregata è pari a 647 milioni di euro, 0,6x di Indebitamento netto/EBITDA. Inoltre, delle 132 società incluse nel campione, 67 sono Net Cash positive, mentre le restanti sono in posizione di Indebitamento Netto.

La boutique di analisi finanziaria ha anche selezionato alcune società più performanti in termini di risultati 2021, in particolare per quanto riguarda: risultati effettivi del 2021 migliori (o almeno in linea) rispetto alle stime del consensus; tassi di crescita più solidi e miglioramento della redditività non solo rispetto al 2020 ma anche rispetto al 2019; generazione positiva di Operating Free Cash Flow e leva finanziaria sotto controllo.

Queste società "top picks" possono essere raggruppate in tre gruppi: aziende che hanno beneficiato di incentivi fiscali legati alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (EdiliziAcrobatica, Gibus, Innovatec, Sciuker Frames), aziende che in qualche modo stanno cavalcando il tema della trasformazione digitale (Almawave, Digital Value, Digital360, Intred, Reevo, Unidata), aziende che hanno maggiormente beneficiato del rimbalzo post-covid e/o hanno trovato una nicchia dove sfruttare il proprio vantaggio competitivo (Aton Green Storage, Cofle, Comer Industries, Compagnia dei Caraibi, Culti Milano, Fope, Ilpra, Italian Wine Brands, Omer).

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)