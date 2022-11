EGM, Integrae SIM: società del Made in Italy sovraperformano il benchmark

(Teleborsa) - Le, nonostante le maggiori difficoltà durante il periodo della pandemia, sonograzie a innovative strategie di business e alla lungimiranza imprenditoriale che le contraddistingue. Lo sostiene una ricerca di Integrae SIM su un panel di 56 società quotate sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.La società, specializzata nella strutturazione di operazioni di Equity e Debt Capital Market su EGM, ha individuato unsulla base dei seguenti criteri: appartenenza ad una delle 3 categorie del Made in Italy: food, furniture e fashion; attività produttiva sul territorio italiano; società che incarnano il concetto di Made in Italy. Secondo la ricerca, ilNel corso del periodo 2020-2021 è stata registrata una crescita in termini dipari a circa il 30% in linea con le altre società del listino EGM. Inoltre, in termini diè stata riscontrata una performance migliore delle società Made in Italy rispetto alle altre società del listino (+40,1% vs +32,3%).Dall'analisi della performance di mercato è emerso "l'apprezzamento e l'interesse verso le società Made in Italy, che, sebbene abbiano affrontato varie avversità nel corso dell'esercizio 2020, sono state capaci di risollevarsi rapidamente e di attrarre investitori nazionali e internazionali, che hanno permesso di registrare ottime performance dell'andamento del titolo durante il 2021". Nel 2021 le società Made in Italy hanno mostrato una crescita delle propriepari al 26,6%, nettamente superiore rispetto a quella osservata per le altre società del listino EGM (15,1%).Con riguardo all'analisi valutativa, la ricerca non ha mostrato sostanziali differenze tra i due panel in termini di, inteso come differenza percentuale tra il best target price e l'attuale valutazione del titolo sul mercato, considerato in questo caso come una proxy del potenziale di crescita del prezzo del titolo individuato dagli analisti. Si rileva in particolare un Upside Potential mediano più elevato per le società attive nei comparti(73,4%) e other (61,1%), rispetto a quello osservato per le società operanti nei comparti(47,3%) e(31%).Infine, sempre guardando all'analisi valutativa, Integrae SIM sostiene che emerge una differenza importante in termini ditra le società Made in Italy operanti nei settori food, fashion e furniture e i relativi(operanti in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna), con multipli di mercato nettamente superiori per le società italiane.