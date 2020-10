Efficienza Energetica ed Ecobonus, ENEA presenta domani i rapporti annuali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Negli ultimi 10 anni gli interventi di riqualificazione energetica hanno generato circadiretti ogni anno. Questi i dati diffusi dall'in vista della presentazione domani, 15 ottobre, dele dellIn primo piano anche gli obiettivi e le prospettive del nuovo meccanismo delAll'evento, che – fa sapere Enea in una nota – si svolgerà esclusivamente in modalità online, interverranno il ministro per lo Sviluppo Economico,; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,; l'amministratore delegato del GSE,; e il presidente dell'EneaNel dettaglio ilanalizza le politiche e gli strumenti attuati per migliorare l'efficienza negli usi finali, e le relative connessioni con il contesto economico e lo sviluppo tecnologico, fornendo una fotografia dello stato dell'efficienza energetica a livello nazionale. Quest'anno, vista l'emergenza sanitaria, – spiega l'Enea – si e` resa, inoltre, necessaria una attenta rilettura in chiave die di contributo alla ripartenza economica del Paese. La concomitante presentazione delper la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio fornira`, invece, l'occasione per confrontarsi, con i protagonisti del settore, su funzioni, opportunita` ed eventuali criticita` del nuovo strumento.