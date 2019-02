Efficienza energetica, CDP e Snam insieme per promuovere iniziative in Italia

(Teleborsa) - Cassa depositi e prestiti (CDP) e Snam hanno sottoscritto un accordo preliminare finalizzato a promuovere iniziative di efficienza energetica e sostenibilità in Italia, in particolare sul patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione. L'intesa è stata firmata a Roma dagli amministratori delegati di CDP, Fabrizio Palermo, e di Snam, Marco Alverà.



In base all'accordo, CDP e Snam promuoveranno congiuntamente verso la pubblica amministrazione progetti indirizzati ad accelerare il processo di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico.



Nella collaborazione per lo sviluppo delle iniziative, Snam apporterà competenze industriali, tecniche e commerciali, mentre CDP metterà a disposizione le proprie competenze economico-finanziarie nonché di gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e le istituzioni competenti.