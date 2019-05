Efficientamento energetico, MISE sblocca 500 milioni di euro per i Comuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -delal provvedimento che assegna i contributi stanziati dalin favore dei Comuni, per la realizzazione diI contributi assegnati ai Comuni ammontano complessivamente aSi va da un contributo diper i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a un contributo dper i Comuni che hanno più di 250.000 abitanti. Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i progett"I contributi - precisa ancora il Miinistero - sono destinati a opere di efficientamento energetico, quali interventi didi risparmio energetico degli, di installazione de di sviluppo territoriale sostenibile, quali interventi per lal'adeguamento e la messa inLe disposizioni operative e le modalità di controllo per l'attuazione della misura saranno disciplinate- "Una notizia importantissima per tutti i sindaci, soldi che potranno essere subito spesi per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. Sono fiero di assegnare come Ministro dello Sviluppo economico questi fondi a tutti i Comuni d'Italia, perchè èil commentodel Vicepremiersul blog dei Cinque Stelle.