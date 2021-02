© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha stipulato con il comune diunper progetti die integrazione dei servizi smart city e smart metering. Il progetto, spiega Cdp in una nota, mira al riammodernamento degli impianti, all'efficientamento energetico, al rispetto degli standard di sicurezza e al contenimento dell'inquinamento luminoso.Sulla rete di illuminazione pubblica del comune siciliano sara` prevista anche l'integrazione di dispositivi e sistemi di sensoristica ambientale con funzionalita`"Il progetto – fa sapere Cdp – evidenzia la volonta` da parte di Cdp e del Comune di Palma di Montechiaro di promuovere progetti di efficienza energetica, volti a ridurre i consumi e aumentare la sostenibilita".Ilderivante da questi interventi di efficientamento e ammodernamento sara` di oltre 1 milione e 800mila KWh (con un risparmio in percentuale del 66%), che si traduce in un risparmio economico annuale atteso di