Effetto Wall Street: crollano le Borse asiatiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che registrano forti perdite., penalizzata dall'esplosione dei rendimenti dei Treasury americani., ritenuta responsabile del calo della Borsa di New York e definita "fuori di senno" per voler alzare nuovamente i tassi.Continuano a zavorrare i mercati anche le, che secondo il Fondo Monetario Internazionale potrebbero ancora minare la crescita globale.lieve contrazione per i prezzi alla produzione in Giappone.. A Tokyotermina la seduta riportando una 22,590 punti, mentre il paniereFanno ancora peggio gli indici cinesi con, mentreForti ribassi anche perTra le altre piazze asiatiche, perdite più contenute per. Profondo rosso anche per