Effetto spread a Piazza Affari. Europa tonica

(Teleborsa) - Seduta negativa per la Borsa di Milano, che si è mossa in controtendenza rispetto ad un'Europa piuttosto ben impostata, dove gli investitori sono tornati a soppesare le tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente sull'Ucraina e le aspettative per una stretta monetaria da parte delle principali banche centrali. Sul mercato USA, scambi deboli per l'S&P-500.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,144. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,53%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre l'1,05%.



In salita lo spread, che arriva a quota +156 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,74%. Gli investitori temono che il possibile rialzo dei tassi in Europa penalizzi l'Italia, dato l'elevato livello di debito pubblico.

Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,71%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,76%; denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,83%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre l'1,03%: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share ha perso l'1,04%, terminando la seduta a 28.675 punti.



Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,35 miliardi di euro, in calo di 834,5 milioni di euro, rispetto ai 3,18 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,64 miliardi di azioni, rispetto ai 0,72 miliardi precedenti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Intesa Sanpaolo, che vanta un progresso dell'1,80%.



Buona performance per Saipem, che cresce dell'1,09%.



Resistente Banco BPM, che segna un piccolo aumento dello 0,97%.



Fineco avanza dello 0,64%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su DiaSorin, che ha archiviato la seduta a -4,33%.



In apnea Hera, che arretra del 4,28%.



Sotto pressione Snam, con un forte ribasso del 3,17%.



Soffre Enel, che evidenzia una perdita del 3,13%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Credem (+2,22%), Technogym (+1,84%), Piaggio (+1,21%) e Sanlorenzo (+1,16%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Mutuionline, che ha archiviato la seduta a -5,39%.



Tonfo di Tinexta, che mostra una caduta del 5,07%.



Lettera su Sesa, che registra un importante calo del 3,81%.



Preda dei venditori ENAV, con un decremento del 3,66%.