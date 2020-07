Effetto covid sui consumi: che succederà nel 2020?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Neli consumi interni delle famiglie italiane caleranno delrispetto all'anno precedente, in parallelo con una crescita della propensione al risparmio di 6 punti percentuali, che la collocano al valore più alto degli ultimi venti anni; alla fine del 2021, nonostante un recupero del 5,1%, i consumi saranno comunque inferiori del 3% rispetto al valore registrato nel quarto trimestre 2019 e nessuna delle voci di spesa avrà raggiunto i valori pre-Covid.Questi alcuni dei dati contenuti in uno studio sui consumi degli italiani nell'ambito del progetto MonitorFase3 nato dalla collaborazione traper testare l'evoluzione dell'economia e dei mercati in conseguenza dell'epidemia Covid-19.L'unicodove, nel 2020, si registrano consumi inè quello dei(+3,6%); il calo più marcato è quello nei beni durevoli (-19,8%), seguiti dai servizi (-12,9%) e da altri beni (-9.3%). Una dinamica che si inverte nel 2021, con un calo dell'1,5% in consumi alimentari e una crescita negli altri comparti, guidati dai beni durevoli (+ 9,8%) seguiti dagli altri beni (+ 8,7%) e dai servizi (+ 5,6%)."Dall'inizio dell'emergenza e ora nella fase 3 - ha sottolineato il Presidente di Legacoop,- stiamo monitorando le percezioni degli italiani e gli andamenti dell'economia. Si sta aprendoche occorre interpretare. L'andamento dei consumi è per noi centrale non solamente perchè l'economia cooperativa rappresenta ormai circa il 40% del settore in Italia, ma anche perchè sempre di più la propensione e le scelte dei consumatori costituiranno un fattore per