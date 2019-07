Effetto clima, ora ulivi anche a ridosso di Alpi e vini con 1 grado in più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, un tempo prerogativa delle basse latitudini del meridione d'Italia con qualche eccezione al Nord, come in Liguria,. E nella Pianura Padana ha oggi origine circa la metà della produzione nazionale di, anche queste colture tipicamente mediterranee, mentre i vigneti sono arrivati addirittura. E' quanto emerge dalpresenti oltre diecimila agricoltori e dove è stata allestita laIlappena concluso è statocon una temperatura media di oltre 2 gradi sopra la norma, secondo i dati rilevati dal servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (C3S), il programma europeo di osservazione satellitare della Terra.poiché la classifica degli anni più caldi lungo la Penisola negli ultimi due secoli si concentra nell'ultimo periodo e comprende nell'ordine – precisa e la Coldiretti - il 2018, il 2015, il 2014, il 2003, il 2016, il 2007, il 2017, il 2012, il 2001 e poi il 1994.Il risultato è un profondo. Si è verificato nel tempo, come sottolinea Coldiretti, un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune colture,. Negli ultimi dieci anni la coltivazione dell'ulivo sui costoni più soleggiati della montagna valtellinese è passata da zero a circa diecimila piante, su quasi 30 mila metri quadrati di terreno.Insono arrivate addirittura lerispetto al tradizionale mese di settembre. Il caldo ha cambiato anche la distribuzione sul territorio deicome nel comune di Morgex e di La Salle, in provincia di Aosta, dove dai vitigni più alti d'Europa si producono le uve per il Blanc de Morgex et de La Salle Dop.Il riscaldamento provoca anche il cambiamento delle condizioni ambientali tradizionali perche devono le proprie specifiche caratteristiche essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori umani e proprio alla combinazione di fattori naturali e umani.Ma i cambiamenti climatici in corso si manifestano anche. "L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici - afferma il Presidente Coldiretti Ettore Prandini - ma è anche il settore più impegnato per contrastarli".