Effetto Apple sulle borse europee. A Milano giù i titoli del lusso

(Teleborsa) -dopo l'annuncio di Apple che ha abbassato le stime sul fatturato del primo trimestre dell'anno. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, dove il focus degli addetti ai lavori resta concentrato sulle prossime mosse di Banca Carige commissariata dalla BCE.Intanto la volatilità e l'incertezza che regnano sui mercati, sta premiando yen e oro, considerati beni rifugio. Sul mercato Forex, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,135. In aumento l'oro, che mostra un rialzo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 46,46 dollari per barile.Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +266 punti base, con un deciso aumento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,84%.preda dei venditori Francoforte, con un decremento dell'1,21%. Giornata fiacca anche per Londra, che segna un calo dello 0,28%. Vendite su Parigi, che soffre un calo dell'1,17%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,63%.telecomunicazioni (+1,64%), alimentare (+0,74%) e petrolio (+0,45%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, i settori tecnologia (-8,01%), beni per la casa (-2,07%) e automotive (-1,56%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+3,33%), Telecom Italia (+1,80%), Unipol (+1,56%) e UnipolSai (+1,39%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -9,19%.In caduta libera Moncler, che affonda del 3,88%.Pesante Pirelli, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali.Seduta drammatica per Prysmian, che crolla del 2,49%.Tra i, Banca Ifis (+4,08%), Ascopiave (+3,07%), FILA (+2,98%) e Biesse (+2,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Reply, che continua la seduta con -3,53%.Sensibili perdite per Cerved Group, in calo del 2,45%.In apnea Banca MPS, che arretra del 2,03%.Vendite su Technogym, che registra un ribasso dell'1,88%.