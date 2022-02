EFESO Consulting: già raggiunti i target previsti per il 2023

(Teleborsa) - EFESO Consulting, gruppo di consulenza globale specializzato in strategia industriale e miglioramento operativo annuncia di aver già raggiunto nel nostro Paese i target inizialmente previsti per il 2023. EFESO Italia ha infatti chiuso il 2021 con un fatturato superiore ai 12 milioni di euro, in crescita di oltre il 30% rispetto al 2020.



"Consolidare il percorso di crescita è una priorità per EFESO Consulting – commenta Giorgio Levati, Group Executive vice-president, responsabile della regione MED e Managing Director di EFESO Italia ed EFESO Iberia –. In Italia abbiamo già raggiunto a fine 2021 i target ipotizzati per il 2023 e oggi siamo pronti per un ulteriore salto di qualità che, grazie alla nostra capacità di affrontare con successo le sfide della trasformazione, ci consenta di rafforzare la nostra presenza e diventare sempre di più il partner di eccellenza per quelle aziende che hanno la necessità di innovare e diventare più competitive, anche sfruttando le opportunità offerte dal PNRR".

Tra i punti di forza di EFESO Consulting – come spiega la società in una nota – vi è l'apertura al settore del private equity, che rappresenta un'ulteriore opportunità per l'espansione del business e un significativo valore aggiunto, e la possibilità di contare su un network internazionale ampio e distribuito.