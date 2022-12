EEMS, ricevuta da Negma richiesta conversione 10 obbligazioni

Lunedì 5 Dicembre 2022, 16:45







(Teleborsa) - EEMS Italia, società che opera come grossista nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan, annuncia di aver ricevuto la richiesta di conversione per 10 Obbligazioni emesse in data 31 ottobre 2022, nel contesto della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotato EEMS riservato a Negma Group Investment.



Le 10 Obbligazioni per le quali Negma ha richiesto la conversione hanno un controvalore nominale complessivo pari a 100.000 euro e, in base al rapporto di conversione previsto dal Regolamento del POC Negma, danno diritto a ricervere 1.428.571 nuove azioni ordinarie EEMS aventi le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni già in circolazione .



Con riferimento alla prima tranche del POC Negma, emessa in data 31 ottobre 2022 per un controvalore complessivo di 1.250.000 euro, a fronte della nona richiesta di conversione parziale, residuano in circolazione n. 35 Obbligazioni per un controvalore nominale complessivo di 350.000 euro.