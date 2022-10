Eduiren dà il via al catalogo di offerte educative "Direzione 2030"

(Teleborsa) -, il settore educational del Gruppo Iren, che vuole declinare il concetto di sostenibilità a 360° e per tutti gli ordini di scuola. Il titolo del catalogo è "Direzione 2030 – Proposte formative per la transizione ecologica".Il catalogo Eduiren si rivolge alla scuola in un'ottica verticale, dalla scuola dell'infanzia alle secondarie, per proporre un tema complesso come la transizione ecologica. Tutte le, sempre gratuite, si rivolgono a scuole e docenti, per offrire opportunità di educazione ambientale interdisciplinari e coinvolgenti: l'offerta unisceSono previste numerose attività:, differenziati per ordine scolastico e attivabili in presenza e a distanza;con visite virtuali e in presenza agli impianti del Gruppo Iren, dal termovalorizzatore di Torino al Parco delle Acque Depurate di Mancasale a Reggio Emilia, dall'Ecosegmento dell'acquedotto storico di Genova alla Centrale idroelettrica di Tusciano in provincia di Salerno.Tra le nuove iniziative c'è, un contest nazionale che mira a coinvolgere studenti e studentesse per trasformarli in giovani comunicatori della scienza e green influencer sui temi dell'economia circolare. Una sfida a sfruttare le potenzialità dei social media e degli ambienti digital per veicolare messaggi e buone pratiche.vi sonodedicati a transizione ecologica, biodiversità e nuove pratiche di cittadinanza a cura di, giornalista, scrittore e conduttore radio-televisivo, e, giornalista scientifico e autore di libri per ragazzi. A questi si aggiungono, accreditati dal Ministero dell'Istruzione, per la progettazione di attività didattiche coinvolgenti ed esperienziali da realizzare in classe e in laboratorio.A completare la proposta formativa di "Direzione 2030" concorre anche il, un nuovo ecosistema digitale che accompagna e arricchisce il progetto educational con materiali di approfondimento, quiz e giochi interattivi, notizie e curiosità.Le iscrizioni a visite, laboratori e webinar formativi, mentre quelle per partecipare al contest "Planet Fan" saranno aperte dal 10 ottobre al 7 gennaio 2023."Direzione 2030 è un progetto realizzato da Eduiren in partnership con La Lumaca, che curerà i laboratori didattici e le visite negli impianti, e con G-Lab, braccio operativo di Fondazione Golinelli accreditato dal Ministero per la formazione del personale scolastico.