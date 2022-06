Torna il mese dell'educazione finanziaria: a ottobre webinar, formazione e spettacoli

Torna ad ottobre il mese dell'educazione finanziaria e, per la quinta edizione della manifestazione, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze è membro, sarà presente in tutta Italia con una serie di iniziative destinate a promuovere lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Da oggi al 27 settembre sul portale del Comitato si trovano tutte le informazioni utili per inserire un'iniziativa nel programma di "Ottobre EduFin". Per candidarsi è sufficiente compilare il form online disponibile sul portale del Comitato.

La quinta edizione sarà dedicata al tema "Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro", per sottolineare l'importanza di costruire, giorno dopo giorno, una cultura finanziaria di base su cui poter contare per gestire al meglio i propri risparmi e scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e accantonare a fini previdenziali.

"Rafforzare le proprie conoscenze - sottolinea il Comitato in una nota - è fondamentale per raggiungere un maggiore benessere finanziario, soprattutto in un periodo di grandi cambiamenti come quello attuale".

Le iniziative si terranno dal primo al 31 ottobre 2022, e si svolgeranno sia online che in presenza attraverso diverse modalità: conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco ed eventi di formazione rivolti ad adulti, ragazzi e bambini.

"Con il mese dell'educazione finanziaria abbiamo costruito negli anni un ecosistema in cui dialogano istituzioni, associazioni, enti locali, privati, scuole e università e che coinvolge i cittadini, i territori, e le comunità - sottolinea Annamaria Lusardi, direttrice del Comitato -. Abbiamo preparato il terreno per coltivare insieme la conoscenza finanziaria nel nostro Paese. Il mese dura tutto l'anno è sempre stato il motto del Comitato. Un motto che è divenuto realtà grazie al moltiplicarsi delle iniziative proposte negli anni dai tanti stakeholder di questa importante manifestazione"