Edp Renewables mette in esercizio due parchi eolici in Italia

La spagnola Edp Renewables, quarto produttore mondiale di energia rinnovabile, ha messo in esercizio due parchi eolici in Campania (Monte Mattina, da 25 MW) e Puglia (Sant’Alessandro, da 45 MW). Gli impianti, si legge in una nota, contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2 di circa 86.000 tonnellate all’anno e a fornire energia a oltre 58.000 famiglie.

Miguel Stilwell d’Andrade, ceo di Edp e Edp Renewables, ha dichiarato: “L’inizio dell’esercizio di questi due parchi eolici riconferma il nostro impegno nel mercato italiano e contribuisce all’ulteriore consolidamento del nostro portafoglio in Italia. Svolgiamo un ruolo chiave nello sviluppo dell’energia verde su questo mercato in cui è prevista una crescita significativa nel corso del prossimo decennio”.

Grazie all’entrata in esercizio di entrambi gli impianti, EEdp Renewables raggiunge la capacità operativa di 385 MW in Italia di cui circa 100 MW sono entrati in esercizio quest’anno. Tali progetti si inquadrano nell’impegno globale dell’azienda in tema di transizione energetica e nell’investimento di circa 19 miliardi di euro previsto dal piano strategico per la realizzazione di 20 GW di potenza rinnovabile entro il 2025.​