Edizione, via Patuano. Si cerca il successore

(Teleborsa) - Marco Patuano non sarà confermato alla guida di Edizione, la holding finanziaria della famiglia Benetton, dopo tre anni in carica come Amministratore Delegato.



L'annuncio è stato dato da Luciano Benetton in un'intervista a Repubblica, dove si legge anche che il nuovo AD sarà scelto all'interno della galassia e che non sarà un membro della famiglia di Ponzano Veneto.



In attesa dell'assemblea del 24 giugno per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, circolano diversi nomi per la successione, come quello di Carlo Bertazzo, attuale Direttore Generale di Edizione e manager di lungo corso della holding.











