Editoria Professionale, il digitale sorpassa il cartaceo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Questo è quello che traspare dall'indagine sull'diche per l'anno 2018 sancisce il. Un risultato decisamente in linea con le tendenze mondiali che fotografa una situazione dove infatti oltre il 60% del fatturato è stato realizzato nel segmento dell'editoria elettronica online e dei software gestionali.Iltrainato dall'online, che include banche dati, servizi internet e portali tematici, è dinel 2018. Grazie allo sviluppo di proposte innovative e cloud che integrano i contenuti editoriali, segue il trend positivo anche il, in aumento delIn questa fetta di mercato, caratterizzato da una forte spinta alla digitalizzazione dei contenuti,tra idel settore, che insieme presidiano il. L'integrazione tra editoria tradizionale ed elettronica e l'innovazione sono i settori strategici su cui GFL punta per continuare a crescere, forte di una consolidata struttura redazionale, di una rete di autori molto qualificati e dell'appartenenza a un Gruppo internazionale -- che ogni annocirca del proprio fatturato, in"La fotografia scattata dalla ricerca dimostra la lungimiranza del cammino intrapreso da Giuffrè Francis Lefebvre, che grazie a un management team molto unito oltre che estremamente competente e a forti investimenti in innovazione sta da tempo sviluppando un ecosistema integrato di editoria cartacea, digitale e software abilitanti al servizio dei professionisti",. "Il metodo GLF si fonda infatti sia sulla carta stampata che offre opportunità di approfondimento e commento di autori sempre autorevoli sia sul digitale per fornire risposte veloci e soluzioni abilitanti alle continue novità fiscali e legali. Una presenza capillare sul territorio e sul web ci permette inoltre di comprendere meglio le necessità dei professionisti, anche attraverso i big data, e usarle per rafforzare continuamente la nostra offerta."