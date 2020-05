(Teleborsa) - "Resta la necessità condivisa da tutti gli interessati che il legislatore definisca in termini puntuali una normativa di settore che non solo tenga conto maniera equilibrata dei diritti di tutti gli attori coinvolti ma soprattutto sia finalmente adeguata al mondo della rete che ha ampliato di molto l'oggetto delle rassegne". Sono parole di Mauro Masi, ora delegato italiano alla Proprietà Intellettuale che ribadiscono la necessità di una legge che disciplini le rassegne stampa.



"Non esistendo nel nostro Paese una normativa specifica, questo tema - spiega Masi - è effettivamente definito da sentenze del nostri Tribunali delle quali dobbiamo naturalmente prendere atto".