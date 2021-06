(Teleborsa) - Il gruppo editoriale GEDI (proprietario de La Repubblica, L'Espresso, La Stampa, quotidiani locali e radio) ha raggiunto un accordo preliminare con The Huffington Post LLC per rilevare la totalità del capitale della società Huffington Post Italia. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre dell'anno.

In base agli accordi, GEDI rileverà il 51% del capitale della joint venture fino ad oggi detenuta da The Huffington Post LLC (gruppo BuzzFeed), portando così la sua partecipazione nella società al 100%. GEDI assicurerà la continuità editoriale attraverso la licenza esclusiva per l'Italia del marchio The Huffington Post e realizzerà la raccolta pubblicitaria tramite la concessionaria A. Manzoni & C. Oltre al dominio huffingtonpost.it il brand dispone di una famiglia di account social seguiti da un totale di oltre 2 milioni di followers.

"Con questa operazione completiamo un percorso iniziato 9 anni fa, che ha permesso di costruire un nome di assoluto rilievo nel panorama informativo italiano - ha commentato l'amministratore delegato di GEDI, Maurizio Scanavino - Sotto la guida sicura di Mattia Feltri e con l'adozione della piattaforma tecnologica che GEDI sta sviluppando per tutte le sue testate, Huffington Post potrà ora esprimere tutto il suo potenziale per offrire un prodotto innovativo, originale e accattivante"

"Per HuffPost è una notizia straordinaria: entrare al cento per cento in GEDI ci permette di immaginare e progettare un futuro in cui, nella nostra peculiarità e autonomia, potremo finalmente muoverci in piena sintonia e sinergia con le altre testate, e seguirne i piani industriali, indispensabili per innovare e pensare a un'informazione al passo coi tempi e col mercato", ha detto Mattia Feltri, direttore dell'Huffington Post Italia.