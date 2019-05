Editoria, dal 2014 svanite oltre 200 imprese dal mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il settore, che conta al suo interno circa 4000 operatori complessivi, nonostante da tempo stia attraversando una fase complicata di forte crisi, ha evidenziatoche ne preannuncia la ripresa.A renderlo noto è una ricerca condotta dain occasione del Salone del Libro di Torino, che segnala in controtendenza una crescita degli addetti e del fatturato.Secondo l'elaborazione ottenuta dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio, nel periodo che va dal 2014 fino ai primi tre mesi del 2019, le imprese italiane che operano nel settore dell'edizione di libri, con una diminuzione del 4,8%.Dato di rilievo evidenziato dallo studio, ilche si vede rappresentata con soloed occupa una percentuale di appena un 3% del numero complessivo. Stessa sorte per le imprese avviate da stranieri, che evidenziano più o meno la stessa percentuale di presenza.invece per quanto riguarda i. Si è infatti assistito, nello stesso periodo di analisi, ad unada 7.732 a 8.144 unità, con tre regioni che salgono sul podio delle maggiori opportunità di lavoro: Lombardia, Veneto, Lazio con 4.824 addetti complessivi rappresentano il 59% di tutto il settore. Anche dal punto di vista delle performance economiche i riscontri sono buoni: ilriferito al 2017 è stato di oltrerispetto a quello realizzato nel 2015.