Edison vince l'arbitrato contro Qatargas su aumento prezzi d'acquisto GNL

Lunedì 20 Settembre 2021, 08:30







(Teleborsa) - Edison - uno dei principali operatori italiani nell'energia - ha comunicato di aver vinto l'arbitrato contro Qatargas relativo alla revisione del prezzo del contratto di lungo termine per l'acquisto di Gas Naturale Liquefatto qatarino. L'ICC-International Chamber of Commerce ha comunicato alle parti la decisione relativa al procedimento arbitrale avviato nel 2019 da Qatargas contro Edison per ottenere l'aumento del prezzo del contratto.



"Il collegio arbitrale, accogliendo integralmente le tesi difensive di Edison, ha deciso di respingere in toto le richieste di Qatargas di ottenere un aumento del prezzo (diverse centinaia di milioni di euro nel periodo)", si legge in una nota della società energetica. Edison, con il contratto con Qatargas, importa in Italia circa 6,5 miliardi di metri cubi di GNL all'anno dal Qatar tramite il terminale di rigassificazione di Rovigo.