Edison: utile trimestre in calo, pesa decreto "taglia-prezzi"

(Teleborsa) - L'utile del primo trimestre 2022 di Edison registra una contrazione del 72% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno "in conseguenza dell'applicazione del decreto "Taglia prezzi" (DL 21 marzo 2022, n.21) e del Sostegni-ter (DL 27 gennaio 2022, n.4 convertito nella legge 28 marzo 2022, n.5) che hanno un valore complessivo stimato di oltre 100 milioni" di euro e portano quindi il risultato netto a 27 milioni di euro da 98 milioni di euro dello stesso periodo del 2021.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è aumentato di 105 milioni di euro, pari a un incremento del 41,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, grazie soprattutto al contributo della produzione termoelettrica, delle attività gas e di alcuni effetti non ricorrenti.

I ricavi pari a 7,1 miliardi di euro, sono più che triplicati rispetto ai 2,1 miliardi dello stesso periodo di un anno fa.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022 evidenzia una liquidità di 226 milioni di euro (debito di 104 milioni di euro al 31 dicembre 2021)

Outlook

Per l'intero esercizio - fa sapere Edison - "il contesto attuale, caratterizzato da una volatilità molto elevata nei prezzi delle commodity e con alcuni interventi normativi sul settore energetico in corso di finalizzazione, non permette ancora di indicare una previsione annuale di Ebitda. Tuttavia, la società ritiene che la sua performance industriale dovrebbe rimanere prossima a quella dell'anno 2021".