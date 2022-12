Edison: S&P conferma rating BBB, outlook stabile

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Standard&Poor's ha confermato il rating di Edison a BBB, Outlook stabile, rimuovendo il creditwatch negativo assegnato lo scorso 24 maggio 2022, in seguito a un intervento similare sul rating della controllante EDF.S&P - spiega una nota - valuta il rating creditizio stand-alone di Edison a bbb, in considerazione della resilienza della società all'attuale crisi energetica con utili adeguatamente protetti dal suo modello di business verticalmente integrato, la forte performance delle sue attività gas e la crescita della sua capacità di generazione contrattualizzata.Inoltre, S&P consideraper la sua capogruppo e quindi limita il rating al livello di quello di EDF, anch'esso recentemente confermato a BBB. La valutazione dell'agenzia di rating sul valore altamente strategico di Edison per EDF riflette la visione di S&P per cui l'Italia è un mercato chiave per EDF e che Edison è pienamente integrata nel Gruppo.L'outlook stabile riflette la visione di S&P sulla capacità creditizia di Edison e l'aspettativa che la crescita nella generazione e nelle attività di approvvigionamento possa compensare le misure governative quali le tasse supplementari e le oscillazioni del capitale circolante.