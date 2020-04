Edison rivede accordo vendita E&P a Energean

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato alcuneai termini dell'accordo die delle sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi. L'operazione era stata annunciata il 4 luglio 2019.Fra le principali modifichedell'operazione deglia pieno regime ad agosto 2018. Per questi asset, Edison ha quindi avviato un'operazione di trasferimento infragruppo al fine di escluderli dal perimetro di cessione e rivalutare in un secondo momento la loro vendita.La transazione resta determinata sulla base di un, a cui si aggiungerà unall'avvio della produzione del. Sono stati invece, a causa dell'impatto limitato, alcunidi natura incerta e la maturazione distesso a decorrere dal 1° gennaio 2019 sino al closing dell'operazione stessa.L'è stimato in unin termini di variazione della posizione finanziaria netta di Edison a seguito dell'operazione.